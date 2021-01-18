Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцин от COVID-19, которые проходят третью стадию клинических исследований. Об этом 18 января в интервью Интерфакс-Украина рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль

Премьер отметил, что практически со всеми Министерство здравоохранения подписало соглашение, что не дает права обсуждать публично некоторые детали. «Минздрав обвинят в воровстве»: «слуга народа» раскрыл детали закупки вакцины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат — у Украины будет вакцина не позднее февраля», — отметил Шмыгаль.

Премьер заявил, что Украина будет выбирать из трех вакцин и, скорее всего, в первых партиях будут как раз три разные вакцины.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. По состоянию на сейчас текущий карантин введен до конца февраля. За прошедшие сутки на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября.