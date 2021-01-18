Правительство Украины не отказывается от развития рынка газа в стране, несмотря на сегодняшнее решение установить предельную на него цену. Об этом 18 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания Кабмина, которое транслировалось в YouTube

Он отметил, что без вмешательства в ситуацию уже бы в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн (около 30 рублей).

«В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка установление предельной цены необходимо сбалансировать и направить рынок на путь развития. В дальнейшем мы сделаем так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев. Тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом», — подчеркнул Шмыгаль.

Теплов: Тарифные протесты - хороший старт года для тяжеловесов украинской политики © Facebook, Виталий Теплов

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.