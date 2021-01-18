Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин не видит проблемы в том, что на Украине дети вместо «второстепенной региональной» русской литературы будут учить мировую, а вместо Москвы будут уезжать учиться в Польшу или Германию. Он написал об этом на своей странице в Facebook 17 января

Министр образования Украины раскритиковал тотальную украинизацию © vesti.ua

«Нет проблем с детьми, знающими мировую литературу вместо "великорусской", которая за всю историю имела пару коротких интересных вспышек, а все остальное время оставалась вторичной региональной культурой с манией величия», — заявил Гурин.

Он также порадовался тому, что украинцы больше не будут смотреть советский фильм «Ирония судьбы» с «больными» отношениями главных героев и не поедут учиться в Москву, а вместо этого будут получать высшее образование в Польше и Германии.

Многие подписчики негативно отнеслись к высказываниям депутата: «Уже жалею, что отдала свой голос за вас», «В нашей стране две проблемы, по классике — дураки и дороги, вот типичный случай», «Влажные мечты патриота для детей учиться в Польше», «Жалкий тип, убогое мышление. А еще народный депутат», «Да, куда там Толстому, Достоевскому и Чехову до Дрозда и Чемериса, которых, видимо, по блату включили в школьную программу».

В ответ на это Гурин в отдельном посте отметил, что, судя по комментариям, языковой закон «не действует с отдельными статьями, но обряд экзорцизма совершается».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (13,3 тысячи рублей) до 6,8 тысячи гривен (17,7 тысячи рублей).