«Это очень большой стресс для организма, большой выброс кортизола, когда человек ныряет, плюс переохлаждение, организм далеко не готов к таким нагрузкам», — сказал он.
Врач порекомендовал не заниматься никакими активными видами спорта переболевшим COVID-19 как минимум месяц после выздоровления.
Он рассказал об одном 60-летнем пациенте, у которого отказали почки и развилось аутоиммунное заболевание после того, как он нырнул в холодную воду.
По его словам, нырявшего спасти не удалось, он скончался.