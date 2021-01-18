Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил переболевших коронавирусом, что ныряние в прорубь на Крещение может сказаться фатальным для их и здоровья, сообщает интернет-издание «Типичный Херсон» 18 января

«Это очень большой стресс для организма, большой выброс кортизола, когда человек ныряет, плюс переохлаждение, организм далеко не готов к таким нагрузкам», — сказал он.

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Он рассказал об одном 60-летнем пациенте, у которого отказали почки и развилось аутоиммунное заболевание после того, как он нырнул в холодную воду.

По его словам, нырявшего спасти не удалось, он скончался.