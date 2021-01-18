На Украине банки не досчитались 550 миллионов гривен (1,4 миллиарда рублей) в виде выведенных из обращения монет, которые остались на руках у граждан. Об этом на днях сообщила Экспертная платформа Нацбанка страны в Facebook

Четвертаки несли тоннами. ПриватБанк открыл подробности обмена 25-копеечных монет © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

«В то же время уже можно сказать, что большинство монет мелкого номинала граждане оставили себе на память», — говорится в сообщении ЭП НБУ.

По ее данным, по состоянию на 1 декабря 2020 года в обращении находилось 13,5 миллиарда монет на общую сумму 3,1 миллиарда гривен (8,1 миллиарда рублей). При этом из них 17,7% по сумме (548,7 миллиона гривен) приходятся на упомянутые копеечные монеты, вышедшие из обращения.

По количеству в обращении больше всего монет мелкого номинала. А вот по общей сумме самыми востребованными монетами являются те, которые имеют номинал 1 гривна — их в обращении 713,3 миллиона штук.