С октября 2019 года на Украине перестали быть платежным средством монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а с октября 2020 года — монеты номиналом 25 копеек.
«В то же время уже можно сказать, что большинство монет мелкого номинала граждане оставили себе на память», — говорится в сообщении ЭП НБУ.
По ее данным, по состоянию на 1 декабря 2020 года в обращении находилось 13,5 миллиарда монет на общую сумму 3,1 миллиарда гривен (8,1 миллиарда рублей). При этом из них 17,7% по сумме (548,7 миллиона гривен) приходятся на упомянутые копеечные монеты, вышедшие из обращения.
По количеству в обращении больше всего монет мелкого номинала. А вот по общей сумме самыми востребованными монетами являются те, которые имеют номинал 1 гривна — их в обращении 713,3 миллиона штук.