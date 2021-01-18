Шведская биотехнологическая компания Cyxone подала заявку на проведение на Украине второй фазы клинических исследований препарата Rabeximod, который предназначен для лечения больных с COVID-19. Об этом на днях сообщила пресс-служба компании

На Украине тестируют 4 препарата от коронавируса © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк Отмечается, что, помимо Украины, Cyxone подала заявки на испытание этого медицинского препарата в Словакии и Венгрии. В будущем соответствующие заявки будут поданы и в некоторые другие страны.

Ранее Cyxone получила одобрение регулирующих органов на начало второй фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования в Польше. Предварительные результаты второй фазы клинических исследований своего препарата компания объявит в третьем квартале 2021 года.

Rabeximod предназначен для лечения пациентов с коронавирусом со средней степенью тяжести, то есть людей, которым нужна кислородная поддержка.

С начала пандемии на Украине выявили 1 163 716 заражений. Победили болезнь 817 196 украинцев, а жертвами стали 20 869 человек. В феврале страна должна получить 910 тысяч доз вакцин от коронавируса, из которых 201 тысяч от Pfizer.