В Измаиле Одесской области женщина ударила ножом в спину мужчину во время перепалки из-за снежков у памятника морякам Дунайской военной флотилии времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило местное издание «Таймер» 17 января

Ножницами в глаз: в Житомире зверски избили директора стоматологии Отмечается, что конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее супруг гуляли по городу и увидели незнакомца, который играл с ребенком в снежки, бросая их в сторону памятника морякам Дунайской военной флотилии времен ВОВ.

После сделанного замечания началась перепалка, во время которой 45-летний игрок в снежки ударил мужа женщины. В ответ она вонзила напавшему нож в спину.

Пострадавшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение. — Ред.). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, его переквалифицировали на ч. 1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение. — Ред.)», — рассказал и. о. начальника Измаильского районного отдела полиции Александр Кучугура.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.