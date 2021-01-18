«Мы делали правильные вещи для них, мы пытались построить способность для украинского правительства защититься от угроз от России: военных угроз, информационных, угроз внутри Украины, энергетических. Мы делали все это, но все равно на юго-востоке Украины продолжается конфликт. Мы не добились значительного прогресса, и европейская дипломатия не добилась значительного прогресса», — цитирует агентство Помпео.
Напомним, слабые попытки Киева пойти на компромисс для разрешения конфликта в Донбассе были заблокированы Соединенными Штатами.
Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой области с насильственной сменой власти на Украине. Ее жертвами стали более 13 тыс. человек.
Свержение власти законно избранного президента Украины Виктора Януковича, так называемый Майдан, произошло в конце 2013 — начале 2014 годов и было организовано при полной поддержке США и Евросоюза.