Государственный секретарь США Майк Помпео признал, что уходящая администрация не смогла добиться прогресса в урегулировании ситуации на Украине, тем не менее считает действия Штатов «правильными», сообщает РИА Новости 17 января

«Мы делали правильные вещи для них, мы пытались построить способность для украинского правительства защититься от угроз от России: военных угроз, информационных, угроз внутри Украины, энергетических. Мы делали все это, но все равно на юго-востоке Украины продолжается конфликт. Мы не добились значительного прогресса, и европейская дипломатия не добилась значительного прогресса», — цитирует агентство Помпео.

Госсекретарь Помпео и война на два фронта © AP, Ashley Landis, Pool

Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой области с насильственной сменой власти на Украине. Ее жертвами стали более 13 тыс. человек.

Свержение власти законно избранного президента Украины Виктора Януковича, так называемый Майдан, произошло в конце 2013 — начале 2014 годов и было организовано при полной поддержке США и Евросоюза.