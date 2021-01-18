Ранее комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил Навального принять участие в заседании 19 января, посвященном его отравлению.
Украинская делегация предположила, что ввиду его задержания в Москве и назначенного на 29 января суда, Навальный не сможет присутствовать на заседании.
«Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях», — заявила Мезенцева.
Навальный был задержан в воскресенье, 17 января, в аэропорту «Шереметьево» при прохождении паспортного контроля. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что он будет находиться под стражей до решения суда.
В конце декабря 2020 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер со своими помощниками присвоил и потратил на личные нужды более 356 миллиона рублей, принадлежавших различным некоммерческим фондам.