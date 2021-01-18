«Хочу в который раз подчеркнуть, это, наверное, как никогда важно, потому что расслабляться нельзя: никогда не сомневайтесь в моей решительности. Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет… Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы. Если мы будем просто анализировать события, рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Нам надо извлечь уроки», — заявил Лукашенко.
По его словам, это главное, что белорусы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на февраль.
Президент также указал, что сейчас больше внимания уделяется интернету, принято считать, что традиционные СМИ — и газеты, и телевидение — себя уже изжили. Однако эти каналы коммуникации игнорировать нельзя, убежден он. Белорусский лидер считает, что «разного рода Telegram-каналы — это очень мощное оружие», но со временем они утратят свою значимость. В этой связи Лукашенко призвал не отказываться от «классики».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор.
В январе Лукашенко призвал успокоиться «небольшую кучку» оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отметил глава государства, плохо, когда протестующие «ходят по улице», еще хуже, когда они «идут во дворы», и «будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры».