Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах. Он сказал об этом на приеме от имени президента на старый Новый год, передает БелТА 17 января

Абзалов объяснил, почему Лукашенко не сможет подружиться с США © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк заявил Лукашенко.

По его словам, это главное, что белорусы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на февраль.

Президент также указал, что сейчас больше внимания уделяется интернету, принято считать, что традиционные СМИ — и газеты, и телевидение — себя уже изжили. Однако эти каналы коммуникации игнорировать нельзя, убежден он. Белорусский лидер считает, что «разного рода Telegram-каналы — это очень мощное оружие», но со временем они утратят свою значимость. В этой связи Лукашенко призвал не отказываться от «классики».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор.

В январе Лукашенко призвал успокоиться «небольшую кучку» оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отметил глава государства, плохо, когда протестующие «ходят по улице», еще хуже, когда они «идут во дворы», и «будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры».