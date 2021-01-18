«Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно, с соблюдением всех правил карантина. И смотря на статистику заболеваемости в стране», — написал министр.
Он напомнил, что режим ЧС, которым оговариваются карантинные правила — и более суровые, как сейчас, и облегченные — действует до 28 февраля.
По словам Ткаченко, вопрос продления карантина будет решаться в течение весны, но в любом случае ограничения будут постоянными, что должно позволить бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность. Это значит, что учреждения должны будут работать с соблюдением всех правил карантина и учетом статистики больных коронавирусом.
Ужесточенные карантинные ограничения на Украине начали действовать 8 января. Сообщалось, что министр здравоохранения страны Максим Степанов настаивает на продолжении жесткого карантина и после окончания локдауна 24 января.