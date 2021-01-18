Сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением всех правил карантина как только Украина снова вернется к адаптивному карантину - предварительно, с 25 января. Об этом глава Минкульт Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале 17 января

Локдаун, которого нет: почему мэры городов не протестуют против зимнего карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк написал министр.

Он напомнил, что режим ЧС, которым оговариваются карантинные правила — и более суровые, как сейчас, и облегченные — действует до 28 февраля.

По словам Ткаченко, вопрос продления карантина будет решаться в течение весны, но в любом случае ограничения будут постоянными, что должно позволить бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность. Это значит, что учреждения должны будут работать с соблюдением всех правил карантина и учетом статистики больных коронавирусом.

Ужесточенные карантинные ограничения на Украине начали действовать 8 января. Сообщалось, что министр здравоохранения страны Максим Степанов настаивает на продолжении жесткого карантина и после окончания локдауна 24 января.