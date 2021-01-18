Во время совещания «слуг народа» с главой Минздрава Украины Максимом Степановым был озвучен план вакцинации 367 тысяч граждан на первом этапе кампании. Об этом депутат, замглавы комитета Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в своем Telegram-канале 17 января

Теплов о вакцинации на Украине: Зеленский следует строгим указаниям, что и где покупать © Facebook, Виталий Теплов

На втором этапе вакцинации, который запланирован на конец марта 2021 года, планируется вакцинировать 2,5 миллиона граждан, добавил Качура.

Кроме того, нардеп отметил, что есть договоренности о закупке вакцины, которые со слов Степанова являются конфиденциальными. Также конфиденциальными являются названия препаратов, страна происхождения и их стоимость.

«На мой взгляд, это очень спорная история, поскольку министерство сразу же обвинят в воровстве. Более того, закупка будет происходить не напрямую, а через организацию-посредника Crown Agents, которая получит комиссию 5%. Если мы говорим, что закупаем вакцину на 3,5 миллиарда (9,2 миллиарда рублей — ред.), 5% — это 175 миллиона гривен (458 миллиона рублей — ред.)», — подчеркнул Качура.

Он не понимает, почему нельзя производить закупку через созданное законом специальное госпредприятие, стоимость содержания которого значительно меньше, чем комиссия иностранного посредника.

Кампания по вакцинации на Украине начнется 21 февраля.