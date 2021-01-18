По его словам, вследствие событий последних нескольких месяцев имидж США как эталона демократии пострадал, но, ввиду того, что политическая система Америки зависит не только от Демократической и Республиканской партий, но также от различных групп влияния и мировых корпораций, перед лицом этого кризиса она устроит.
«Но мы должны понять, что эпоха демократии уже давным-давно закончилась. Некоторые страны, в том числе США, делали вид, что являются "эталоном демократии". Однако как в США, так и во всем мире демократия была навязана группами влияния с соблюдением четких ограничений, которые в 2020 году, во время президентских выборов в США, были, мягко говоря, нарушены», — отметил Лисневский.
Шестого января сторонники действующего президента Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
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