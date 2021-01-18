Политическая система США переживет нынешний кризис, но эпоха демократии не только в Америке, но и во всем мире уже давно закончилась. Об этом молдавский политтехнолог, директор компании Intellect Group Ян Лисневский сказал в интервью изданию Украина.ру

США и кризис: как и почему олигархи борются с трампизмом © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Но мы должны понять, что эпоха демократии уже давным-давно закончилась. Некоторые страны, в том числе США, делали вид, что являются "эталоном демократии". Однако как в США, так и во всем мире демократия была навязана группами влияния с соблюдением четких ограничений, которые в 2020 году, во время президентских выборов в США, были, мягко говоря, нарушены», — отметил Лисневский.

Шестого января сторонники действующего президента Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.