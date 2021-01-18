Избранный президент США Джо Байден будет поддерживать китайских экспортеров, позволяя КНР заваливать США своими товарами в ущерб американским производителям. Об этом востоковед, китаист Николай Вавилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Очевидно, что при Байдене китайские экспортеры будут поддержаны американским рынком. Байден остановит антикитайские действия, предпринятые Трампом. Это нанесет ущерб американским производителям и национальным интересам США. Китай в очередной раз спасется за счет США, то есть завалит его своими товарами», — сказал эксперт.

Ранее Трамп заявлял, что если Байден победит на выборах, КНР станет хозяином США.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.