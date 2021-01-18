Он напомнил, что у Байдена установлены тесные связи с хозяйствующими субъектами КНР, и уже в прошлом квартале торговые связи между Китаем и США усилились и продолжают расти. Так, по данным Вавилова, американские корпорации продолжают закупку товаров из Китая, из-за чего в последнее время китайская валюта сильно окрепла.
«Очевидно, что при Байдене китайские экспортеры будут поддержаны американским рынком. Байден остановит антикитайские действия, предпринятые Трампом. Это нанесет ущерб американским производителям и национальным интересам США. Китай в очередной раз спасется за счет США, то есть завалит его своими товарами», — сказал эксперт.
Ранее Трамп заявлял, что если Байден победит на выборах, КНР станет хозяином США.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.