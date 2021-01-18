«Штурм» Капитолия 6 января не был спланированным мятежом, и в произошедшем нельзя обвинить действующего президента США Дональда Трампа. Об этом публицист и политэксперт Наталья Баженова сказала в интервью изданию Украина.ру

Политолог рассказал о провокаторах, участвовавших в штурме Капитолия в США © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Баженова напомнила, что ранее Трамп отказался признать победу Байдена на президентских выборах и, поскольку юридические способы установить истину по поводу честности выборов не сработали, призвал своих сторонников выразить гражданское несогласие с этой ситуацией. Она подчеркнула, что он сделал согласно Конституции, не призывая к насилию и захвату Капитолия.

«Уже по окончании митинга состоялся марш к Капитолию, где события приняли слишком эмоциональный оборот. Что вылилось не в мятеж, а в нарушение порядка посещения Капитолия и срыв заседания Конгресса гражданскими лицами… Обвинения в мятеже представляются абсолютно необоснованным», — заявила политэксперт.

Она сказала, что на всех этапах Трамп как президент и гражданин действовал в правовом поле и к тому же призывал своих сторонников.

После событий 6 января Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестовали.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.