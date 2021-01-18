Киев ожидает более 900 тысяч доз вакцин от COVID-19 в феврале - СМИ
Киев ожидает более 900 тысяч доз вакцин от COVID-19 в феврале - СМИ
© РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена.

Теплов подтвердил, что от руководства Украины, а именно от президента Владимира Зеленского, эта инициатива происходить не может, поскольку Киеву «строго указано, что покупать и где».

«В интервью лоббистским западным СМИ есть угрозы, типа: ребята, дайте вакцину, иначе будем покупать российскую. Но на себя он это не возьмет. Пусть не прививаются вообще, лишь бы не идеологически вредной вакциной», — сказал журналист.

Ранее депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.