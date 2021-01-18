Президент Украины Владимир Зеленский скорее вовсе откажется от вакцинации, чем закупит «идеологически вредную вакцину». Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» сказал в интервью изданию Украина.ру

Киев ожидает более 900 тысяч доз вакцин от COVID-19 в феврале - СМИ © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена.

Теплов подтвердил, что от руководства Украины, а именно от президента Владимира Зеленского, эта инициатива происходить не может, поскольку Киеву «строго указано, что покупать и где».

«В интервью лоббистским западным СМИ есть угрозы, типа: ребята, дайте вакцину, иначе будем покупать российскую. Но на себя он это не возьмет. Пусть не прививаются вообще, лишь бы не идеологически вредной вакциной», — сказал журналист.

Ранее депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.