В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что в своё время в США постсоветское направление объединили с направлением Восточная Европа, и эксперты стали специализироваться на восточноевропейской тематике, включая в этот регион даже Казахстан, Узбекистан и Грузию

С высокой вероятностью, новые американские власти будут уделять большое внимание бывшим республикам СССР, однако могут столкнуться с дефицитом профильных кадров.

«В целом по какой-то конкретной стране Ближнего зарубежья в Америке как таковых серьёзных специалистов нет. Там есть специалисты по России и постсоветскому пространству, которые либо учились у советологов, либо из советологов вышли, либо по каким-либо причинам имели связи с Москвой», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

К числу будущих сотрудников администрации избранного президента США Джо Байдена, которые разбираются в постсоветской тематике, политолог причислил Энтони Блинкена и Уильяма Бёрнса, претендующих на должности госсекретаря и директора ЦРУ соответственно. Неожиданный ход: зачем Байден назначает директором ЦРУ бывшего посла в России и противника членства Украины в НАТО © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Таких общих специалистов по постсоветскому направлению много, но у них всё это направление в своё время было объединено с направлением Восточная Европа. Все эти люди добавляют, что они специалисты по России и Восточной Европе, но как правило они просто восточноевропейского направления, для них и Казахстан, и Узбекистан, и Грузия — Восточная Европа. Уровень экспертизы не очень высок, что в общем не отрицает того, что люди, которые конкретно работают по конкретным проектам, есть, например, та же самая Нуланд со своим аппаратом. Да, она раньше этим почти не занималась, но какой-то опыт с 2014 по 2016 годы приобрела, значит, у неё какие-то определённые представления об этом есть. Однако сказать, что там есть какие-то серьёзные специалисты, которых можно было бы поднять на ружьё, конечно, нет, потому что с 1990-х годов уровень экспертизы, конечно, упал», — заявил Дробницкий.

После распада Советского Союза потребность в специалистах по России в странах Запада сошла на нет. Однако в начале ХХI века, когда РФ укрепила позиции на международной арене, в США и других государствах ощутили острый дефицит русистов, и теперь там стараются привлечь специалистов этой области для консультаций при формировании внешнеполитического курса. В 2017 году после ухода с поста госсекретаря США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык.