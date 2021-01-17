В Норвегии и Израиле обеспокоились безопасностью американско-германской вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech после ряда смертей и случаев лицевого паралича, случившихся вакцинации этим препаратом. Об этом на днях сообщили агентство Bloomberg и WION

В Германии 10 человек умерли после прививки Pfizer © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

В NoMA уточнили, что у всех умерших до прививки были серьезные основные заболевания, а их минимальный возраст составляет 75 лет. Всего же в Норвегии хотя бы одну дозу вакцины получили уже около 42 тысяч человек.

«Большинство людей испытали ожидаемые побочные эффекты вакцины, такие как тошнота и рвота, лихорадка, локальные реакции в месте инъекции и общее ухудшение состояния», — рассказали в агентстве.

На этом фоне норвежский Институт общественного здравоохранения выразил мнение, что для людей с тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. В NoMA добавили, что знают о подобных инцидентах в других странах, и обратили внимание на то, что количество смертей после введения вакцины может отличаться в зависимости от того, какие группы людей страны вакцинируют в первую очередь.

В Pfizer заявили, что вместе с норвежским регулятором изучают причину смертей, добавив, что «количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям».

Тем временем в Израиле по меньшей мере у 13 человек случился лицевой паралич после того, как им ввели вакцину Pfizer.

«По крайней мере 28 часов я ходил с этим. Я не могу сказать, что сейчас все полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов», — рассказал один из вакцинированных.

При этом в Минздраве Израиля уточнили, что количество подобных инцидентов может увеличиться, однако причин отказываться от следующего этапа вакцинации от коронавируса чиновники не видят.

Сейчас клиники принимают решение о введении второй дозы вакцины в каждом отдельном случае.