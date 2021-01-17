Так, норвежское агентство по лекарственным средствам (NoMA) сообщило о 29 смертях среди пожилых людей. По его данным, они связаны именно с вакциной Pfizer, поскольку до пятницы, 15 января, другие вакцины в стране были недоступны.
В NoMA уточнили, что у всех умерших до прививки были серьезные основные заболевания, а их минимальный возраст составляет 75 лет. Всего же в Норвегии хотя бы одну дозу вакцины получили уже около 42 тысяч человек.
«Большинство людей испытали ожидаемые побочные эффекты вакцины, такие как тошнота и рвота, лихорадка, локальные реакции в месте инъекции и общее ухудшение состояния», — рассказали в агентстве.
На этом фоне норвежский Институт общественного здравоохранения выразил мнение, что для людей с тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. В NoMA добавили, что знают о подобных инцидентах в других странах, и обратили внимание на то, что количество смертей после введения вакцины может отличаться в зависимости от того, какие группы людей страны вакцинируют в первую очередь.
В Pfizer заявили, что вместе с норвежским регулятором изучают причину смертей, добавив, что «количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям».
Тем временем в Израиле по меньшей мере у 13 человек случился лицевой паралич после того, как им ввели вакцину Pfizer.
«По крайней мере 28 часов я ходил с этим. Я не могу сказать, что сейчас все полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов», — рассказал один из вакцинированных.
При этом в Минздраве Израиля уточнили, что количество подобных инцидентов может увеличиться, однако причин отказываться от следующего этапа вакцинации от коронавируса чиновники не видят.
Сейчас клиники принимают решение о введении второй дозы вакцины в каждом отдельном случае.