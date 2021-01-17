Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани раскрыл подробности защиты своего подзащитного от обвинений в подстрекательстве к мятежу. Он сказал об этом в комментарии ABC News 17 января

«Останется в политике или сядет в тюрьму»: Погребинский о будущем Трампа © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Джулиани отметил, что есть разные мнения насчет того, как президент должен подойти к своему второму импичменту. Сам адвокат полагает, что ему следует закрыть процесс как незаконный.

«Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три?» — сказал он, отметив, что такое решение создаст прецедент, когда Конгресс за пару дней сможет выносить импичмент кому угодно и по любому вопросу.

Что касается возможности действующего президента помиловать самого себя, то, по словам адвоката, это было бы полностью оправданно, так как конституция не ограничивает «то, кого мы можем помиловать».

Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.