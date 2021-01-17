В беседе с ведущей телеканала НАШ бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин перечислил языки, которыми владеет, но отказался продемонстрировать свои навыки в прямом эфире

Климкин назвал условия примирения Киева и Будапешта © Facebook, Міністерство закордонних справ України

Ведущая попросила экс-министра попрощаться со зрителями на французском. Такой финал включения, по ее мнению, был бы эффектным и поднял настроение зрителям. В ответ на это Климкин заявил, что это канал, на котором нужно говорить на украинском языке.

«Потом вы меня поймаете, еще и латиница будет. Так что всем хорошего дня с классным снегом! А про языки мы поговорим в следующем эфире», — заявил он.

Фрагмент эфира быстро разошелся по сети. Пользователи заподозрили, что Климкин мог отказаться из-за недостаточной степени владения иностранными языками. В частности, инцидент прокомментировал известный украинский юрист Андрей Портнов.

«Министр иностранных дел времен [экс-президента Украины Петра] Порошенко. Невероятно интеллектуален и эрудирован», — написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.