По словам Климкина, он говорит по-английски, по-немецки, по-испански и по-французски, а также знает еще несколько иностранных языков, но не владеет ими.
Ведущая попросила экс-министра попрощаться со зрителями на французском. Такой финал включения, по ее мнению, был бы эффектным и поднял настроение зрителям. В ответ на это Климкин заявил, что это канал, на котором нужно говорить на украинском языке.
«Потом вы меня поймаете, еще и латиница будет. Так что всем хорошего дня с классным снегом! А про языки мы поговорим в следующем эфире», — заявил он.
Фрагмент эфира быстро разошелся по сети. Пользователи заподозрили, что Климкин мог отказаться из-за недостаточной степени владения иностранными языками. В частности, инцидент прокомментировал известный украинский юрист Андрей Портнов.
«Министр иностранных дел времен [экс-президента Украины Петра] Порошенко. Невероятно интеллектуален и эрудирован», — написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.