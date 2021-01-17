В воскресенье, 17 января, в украинских Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском начались повторные местные выборы. Такие решения приняли местные территориальные избиркомы, сообщает ЦИК Украины

ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк выбирают мэров. В Борисполе и Новгород-Северском повторное голосование понадобилось после того, как победители избирательной гонки скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В октябре 2020 года у мэра Новгород-Северского Олега Бондаренко, который возглавлял город пять лет и переизбрался на второй срок, диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию. У него было поражено 80% легких. Мэра госпитализировали в тяжелом состоянии: он был на кислородной терапии, однако врачи не смогли его спасти.

После победы на выборах мэра Борисполя скончался Анатолий Федорчук (еще до официального объявления итогов голосования), который руководил городом с 2006 года. У него также диагностировали COVID-19.

В Броварах городская ТИК назначила перевыборы из-за решения Киевского окружного административного суда, который признал не состоявшимися октябрьские выборы. Причиной стали нарушения процедуры тайного голосования, равного избирательного права и грубые ошибки в бюллетенях.

Работа избирательных участков началась в 8:00 (9:00 мск) и завершится в 20:00 (21:00 мск).

Тем временем дата проведения перевыборов мэра в Харькове неизвестна. Городской совет Харькова провел 9 декабря 2020 года первое заседание после состоявшихся местных выборов. На заседании мэр Геннадий Кернес был объявлен полномочным городским главой, несмотря на то что сам он не присутствовал в зале. Председатель Харьковской ТИК Ольга Мозговая заявила, что Кернес не должен повторно приносить присягу, поскольку он это ранее уже делал. В связи с этим на Украине было возбуждено дело.

Кернес же с сентября 2020 года находился в берлинской клинике Charite, куда его доставили в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом. Новоизбранный мэр Харькова так и не вернулся на Украину, он умер 17 декабря.