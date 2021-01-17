За последние сутки на Украине выявили 5990 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook 17 января

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным министра, также за минувшие сутки был госпитализирован 2131 человек, 116 пациентов скончались, а 8777 выздоровели. Кроме того, было проведено 27 975 тестов (19 548 методом ПЦР и 8427 методом ИФА).

Наибольшее число подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 1 160 682 человека, выздоровели 865 960 пациентов, скончались — 20 802.