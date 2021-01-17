«5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников», — написал он.
По данным министра, также за минувшие сутки был госпитализирован 2131 человек, 116 пациентов скончались, а 8777 выздоровели. Кроме того, было проведено 27 975 тестов (19 548 методом ПЦР и 8427 методом ИФА).
Наибольшее число подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 1 160 682 человека, выздоровели 865 960 пациентов, скончались — 20 802.