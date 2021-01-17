«Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Вопрос о возможности использования названия Георгия (Джорджия) в МИД даже не прокомментировали.
Начать использовать на Украине для обозначения Грузии название Сакартвело ранее предлагал экс-президент Петр Порошенко. По его мнению, это было бы жестом поддержки страны, которая «так же как и мы, много лет борется с российской агрессией».
Часть грузин предпочитает идентифицировать свою страну как Сакартвело. Латинское название этого государства — Георгия — закрепилось в большинстве языков мира. Грузия — русский экзоним.