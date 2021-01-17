Киев официально не рассматривает возможность переименования Грузии в Сакартвело, как это ранее сделала Литва, так как Тбилиси не обращался к Украине с подобным предложением. Об этом 16 января сообщило BBC со ссылкой на МИД Украины

Порошенко задумал переименовать Грузию © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Вопрос о возможности использования названия Георгия (Джорджия) в МИД даже не прокомментировали.

Начать использовать на Украине для обозначения Грузии название Сакартвело ранее предлагал экс-президент Петр Порошенко. По его мнению, это было бы жестом поддержки страны, которая «так же как и мы, много лет борется с российской агрессией».

Часть грузин предпочитает идентифицировать свою страну как Сакартвело. Латинское название этого государства — Георгия — закрепилось в большинстве языков мира. Грузия — русский экзоним.