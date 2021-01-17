После предотвращенной попытки пронести в Капитолий оружие главы всех 50 штатов США усилили и без того беспрецедентные меры безопасности в преддверии инаугурации Джо Байдена, передает BBC 17 января

Президент Чехии сравнил захват Конгресса США с украинским Евромайданом © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Уэсли Аллен Билер, который пытался пронести в здание Конгресса полуавтоматический пистолет Glock и 509 патронов. Он проник в Капитолий по фальшивому приглашению на инаугурацию.

Отмечается, что после этого главы всех штатов Америки отчитались о готовности к вооруженным протестам и усилили меры безопасности. Таким образом, несмотря на то, что инаугурация Байдена пройдет только в среду, 20 января, уже сейчас в Вашингтон отправлены дополнительные войска Нацгвардии.

Кроме того, национальную аллею перед Капитолием закрыли временным ограждением, основные улицы города также перекрыли. Это также связано с готовящимися в воскресенье, 17 января, новыми протестами сторонников действующего президента Дональда Трампа.

Помимо Вашингтона в частности и Колумбии вообще, Нацгвардию вводят в Калифорнии, Пенсильвании, Мичигане, Вирджинии и Висконсине. Техас объявил о полном закрытии на въезд и выезд из столицы штата с 17 января вплоть до дня инаугурации. В департаменте общественной безопасности Техаса сослались на данные разведки, которая объявила, что «воинствующие экстремисты» не только планируют протесты, но и готовы «совершать преступные действия».

В Орегоне ФБР создало командный пункт для сбора и обмена разведданными с правоохранительными органами. Флорида и Оклахома переводят сотрудников госорганов на удаленную работу из-за вероятности протестов. Юта закрывает здание капитолия, а в Висконсине и Вирджинии рабочие заколотили окна в капитолиях.