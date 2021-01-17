АО «Укрзализныця» намерено восстановить железнодорожное сообщение с населенными пунктами, граничащими с Крымом. Об этом сообщил руководитель компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24» 16 января

Поезд никуда не идет. Почему Украина никогда не запустит железнодорожное сообщение с Крымом © Facebook, Євген Кравцов отметил он.

По мнению главы «Укрзализныци», прекращение пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией для компании невыгодно с гуманитарной и экономической точки зрения. Он напомнил, что вследствие этого решения было потеряно не только пассажирское сообщение, но и возможность отправки транзитных грузов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Украина прекратила железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года.