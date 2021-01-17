«Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем», — отметил он.
По мнению главы «Укрзализныци», прекращение пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией для компании невыгодно с гуманитарной и экономической точки зрения. Он напомнил, что вследствие этого решения было потеряно не только пассажирское сообщение, но и возможность отправки транзитных грузов.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
Украина прекратила железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года.