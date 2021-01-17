Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом на днях сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники

«Северный поток - 2»: Прокладка труб возобновится 15 января, несмотря на новые санкции и угрозы со стороны США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«По причинам конфиденциальности мы не комментируем какие-либо отношения с клиентами», — говорится в ответе представителя пресс-службы Zurich Insurance Group Томаса Баера на просьбу прокомментировать сообщение СМИ об отказе от страхования «Северного потока-2».

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В начале этого января Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает, в частности, расширение санкций против «Северного потока-2». Документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.

Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Перспектива введения серьезных санкций со стороны США также заставила датскую консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в последней части проекта прокладки газопровода.