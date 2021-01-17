В феврале Украина должна получить 910 тысяч доз вакцин от коронавируса, из которых 201 тысяч от Pfizer. Об этом агентство «РБК-Украина» сообщило 16 января со ссылкой на замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгению Кравчук

«Украина закупила худшую вакцину в мире» — украинцы возмущены властью © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Максим Степанов заявил, что Киев ожидает «небольшое количество» вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX в первом полугодии 2021 года.

«Он рассказал нардепам, что вакцинировать начнут препаратами китайского разработчика Sinovac и Pfizer. Китайцы должны поставить 700 тысяч доз, а американский разработчик — 210 тысяч в рамках механизма COVAX», — говорится в сообщении.

Минздрав рассчитывает начать вакцинацию в середине февраля. На старте планируют вакцинировать 367 тысяч украинцев. Среди них: медики, которые непосредственно лечат пациентов с COVID-19, военные в Донбассе, а также пациенты и соцработники в гериатрических пансионатах.

Второй этап вакцинации стартует в конце марта — это 2,5 миллиона человек. Туда входят пожилые люди, с сопутствующими заболеваниями и остальные медработники.

По данным Кравчук, переговоры с тремя разработчиками вакцин находятся на финальной стадии — среди них точно есть AstraZeneca, а другие компании не уточняются.

Ранее глава Минздрава сообщал, что Украина получит 8 миллионов доз вакцины, однако ведутся переговоры об увеличении их числа до 16 миллионов.