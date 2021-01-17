Великобритания проведет саммит Большой семерки (G7) с 11 до 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Об этом 17 января сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает Reuters

Власть собирается распродать Украину. Послы G7 проконтролируют © turboatom.com.ua

Лидеры G7 обсудят такие совместные проблемы, как пандемия коронавируса и климатические изменения. Они также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.

«Премьер-министр намерен использовать "семерку" для активизации сотрудничества между демократическими и технологически продвинутыми странами мира. С этой целью он пригласил лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи принять участие во встрече в качестве гостей, чтобы повысить уровень знания и опыта за столом. Вместе 10 лидеров представляют более 60% населения, живущего в демократических странах», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона.

Эта встреча будет первой за практически два года, прошедших с момента предыдущего саммита «семерки», который состоялся 24-26 августа 2019 года во французском Биаррице. В прошлом году из-за пандемии коронавируса саммит G7 так и не был проведен. Вашингтон, который председательствовал в объединении в 2020 году, поначалу планировал перенести мероприятие с июня на осень, однако в итоге президент США Дональд Трамп вовсе не стал организовывать встречу в верхах.

Ранее Bloomberg подчеркнул, что избрание президентом США Джозефа Байдена может стать хорошей возможностью, чтобы придать новый импульс G7, поскольку Трамп, полномочия которого истекают 20 января, «часто подрывал этот форум, что стало особенно заметным в 2018 году в Канаде, когда он отказался подписать итоговое коммюнике».