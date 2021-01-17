Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова поприветствовала решение ДНР и ЛНР передать некоторых украинских граждан Киеву и заявила, что готова принять их без посредников. Она сообщила об этом на своей странице в Facebook 16 января

Донбасс раздора: Цимбалюк рассказал, что Украина сделала для ЛДНР © кадр из видео Украина.ру Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что республики Донбасса передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве украинского нардепа Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточняется.

«Как уполномоченный ВРУ по правам человека приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан… Выражаю готовность внести вклад в возвращение наших граждан <…> и предпринять следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без посредничества», — написала Денисова.

Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук поприветствовал указанную инициативу ЛДНР, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.