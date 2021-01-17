Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер считает, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием расширения НАТО на восток. Он сказал об этом на днях в интервью изданию Spiegel

Генсек НАТО назвал причину вхождения Крыма в состав «великой» России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Это их право… Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО», — заявил он.

При этом экс-канцлер назвал возвращение Крыма «нарушением международного права», а санкции неэффективным инструментом международного давления. Он подчеркнул, что ни один российский президент не отдаст Крым Украине, и призвал в проблемных ситуациях стремиться к диалогу.

Ранее Шредер уже высказывался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, подчеркивая, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.