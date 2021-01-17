Единый рынок газа в ЕЭАС должен быть сформирован к 2025 году — такие на себя Россия брала обязательства при учреждении ЕАЭС в 2014 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

В «Евросолидарности» раскритиковали Витренко за предложение закупать газ в РФ © Facebook/Сергій Лещенко

Поэтому энергетический союз с едиными ценами на нефть и газ не был создан по той же причине, по которой потерпели фиаско в 2013-2015 годах попытки интегрировать белорусские и российские компании

«Минск хочет получать дешёвые энергоносители и продолжать проводить многовекторную политику, Москва видит в таком подходе для себя только политические риски и экономические убытки», — сказал эксперт.

«Белтрансгаз» продали в 2011 году, затем на протяжении последующих лет шли разговоры об углублении интеграции и создании общих предприятий: обсуждались конфигурации по «Интегралу» (производил микроэлектронику), союзные предприятия (СП) МАЗа и КамАЗа, но стороны ни о чём не договорились.

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