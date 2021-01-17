По его словам, от своих обязательств Россия не отказывается, но и спешить не считает целесообразным — такой рынок для России обернётся убытками, и в Москве хотели бы понимать, что получат взамен. Кроме того, Минск хорошо научился считать свои деньги, но отказывает в этом праве России.
Поэтому энергетический союз с едиными ценами на нефть и газ не был создан по той же причине, по которой потерпели фиаско в 2013-2015 годах попытки интегрировать белорусские и российские компании
«Минск хочет получать дешёвые энергоносители и продолжать проводить многовекторную политику, Москва видит в таком подходе для себя только политические риски и экономические убытки», — сказал эксперт.
«Белтрансгаз» продали в 2011 году, затем на протяжении последующих лет шли разговоры об углублении интеграции и создании общих предприятий: обсуждались конфигурации по «Интегралу» (производил микроэлектронику), союзные предприятия (СП) МАЗа и КамАЗа, но стороны ни о чём не договорились.
Полностью интервью можно прочитать здесь.