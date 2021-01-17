По его словам, жесткая внешняя политика в отношении Поднебесной, по вопросу соблюдения прав человека в Гонконге, может стать позицией, которая объединит партии.
США не будут действовать напористо путем таможенных ограничений, а будут вводить ограничения, возможно обусловленные нарушением свободы слова и прав человека.
«То есть будут бить по Китаю, но по другим направлениям. В целом отношение к Китаю не поменяется, мягче будет риторика, а политика в какой-то степени ужесточится. Но при этом экономическое взаимодействие может восстановиться.
Байден будет мягче к Китаю, но с учетом того, что произошло в Капитолии, в полном объеме мягкость ему проявить не удастся», — утверждает эксперт.
Есть подозрение, что на первых этапах Байден будет пытаться сохранять жесткую риторику в отношении Китая, чтобы не подставляться политическим оппонентам, которые могут его обвинить в предательстве, добавил Дмитрий Абзалов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.