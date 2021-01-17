У демократов и республиканцев есть единая консолидированная позиция по Китаю относительно давления на него. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Ирина Алкснис: США при Байдене вернутся к агрессивности и жестокости © РИА Новости, Александр Натрускин

США не будут действовать напористо путем таможенных ограничений, а будут вводить ограничения, возможно обусловленные нарушением свободы слова и прав человека.

«То есть будут бить по Китаю, но по другим направлениям. В целом отношение к Китаю не поменяется, мягче будет риторика, а политика в какой-то степени ужесточится. Но при этом экономическое взаимодействие может восстановиться.

Байден будет мягче к Китаю, но с учетом того, что произошло в Капитолии, в полном объеме мягкость ему проявить не удастся», — утверждает эксперт.

Есть подозрение, что на первых этапах Байден будет пытаться сохранять жесткую риторику в отношении Китая, чтобы не подставляться политическим оппонентам, которые могут его обвинить в предательстве, добавил Дмитрий Абзалов.

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