Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохраняет руководство страной, и основные решения принимает он, а не действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Талгат Мамырайымов: В 2020 году транзит власти Назарбаева достиг завершающего этапа © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

«Американцы прекрасно знают, что ситуация обстоит именно таким образом, и ждут не дождутся, когда Нурсултан Абишевич в силу объективных возрастных обстоятельств наконец перестанет быть главным политическим центром в Казахстане», — сказал Андрей Грозин.

Поэтому все действия США в Казахстане ориентированы на перспективу, когда Токаев или кто-то еще будет занимать должность президента без уравновешивания гигантской фигурой первого президента.

«Они попытаются протащить какую-нибудь фигуру наподобие казахского Саакашвили или перековать кого-нибудь из казахстанских элитариев в казахского Саакашвили. Потому что в казахстанской власти таких сумасшедших дятлов просто нет, их отстреливают на дальних подступах», — считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По итогам выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента, которые состоялись в Казахстане 10 января, партия Нурсултана Назарбаева «Нур Отан», одержала победу, набрав более 70% голосов.

В число 76 депутатов от политсилы вошла дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева.

Назарбаева вошла в состав комитета парламента по экономической реформе и региональному развитию. На первом заседании 15 января депутаты мажилиса единогласно избрали спикером главу фракции правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурлана Нигматулина.