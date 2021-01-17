Талгат Мамырайымов: В 2020 году транзит власти Назарбаева достиг завершающего этапа
Талгат Мамырайымов: В 2020 году транзит власти Назарбаева достиг завершающего этапа
© предоставлено Талгатом Мамырайымовым
По его словам, об этом в Казахстане известно всем.

«Американцы прекрасно знают, что ситуация обстоит именно таким образом, и ждут не дождутся, когда Нурсултан Абишевич в силу объективных возрастных обстоятельств наконец перестанет быть главным политическим центром в Казахстане», — сказал Андрей Грозин.

Поэтому все действия США в Казахстане ориентированы на перспективу, когда Токаев или кто-то еще будет занимать должность президента без уравновешивания гигантской фигурой первого президента.

«Они попытаются протащить какую-нибудь фигуру наподобие казахского Саакашвили или перековать кого-нибудь из казахстанских элитариев в казахского Саакашвили. Потому что в казахстанской власти таких сумасшедших дятлов просто нет, их отстреливают на дальних подступах», — считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По итогам выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента, которые состоялись в Казахстане 10 января, партия Нурсултана Назарбаева «Нур Отан», одержала победу, набрав более 70% голосов.

В число 76 депутатов от политсилы вошла дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева.

Назарбаева вошла в состав комитета парламента по экономической реформе и региональному развитию. На первом заседании 15 января депутаты мажилиса  единогласно избрали спикером главу фракции правящей партии «Нур Отан»  («Свет Отечества») Нурлана Нигматулина.

 

 

 