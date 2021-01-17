По его словам, об этом в Казахстане известно всем.
«Американцы прекрасно знают, что ситуация обстоит именно таким образом, и ждут не дождутся, когда Нурсултан Абишевич в силу объективных возрастных обстоятельств наконец перестанет быть главным политическим центром в Казахстане», — сказал Андрей Грозин.
Поэтому все действия США в Казахстане ориентированы на перспективу, когда Токаев или кто-то еще будет занимать должность президента без уравновешивания гигантской фигурой первого президента.
«Они попытаются протащить какую-нибудь фигуру наподобие казахского Саакашвили или перековать кого-нибудь из казахстанских элитариев в казахского Саакашвили. Потому что в казахстанской власти таких сумасшедших дятлов просто нет, их отстреливают на дальних подступах», — считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По итогам выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента, которые состоялись в Казахстане 10 января, партия Нурсултана Назарбаева «Нур Отан», одержала победу, набрав более 70% голосов.
В число 76 депутатов от политсилы вошла дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева.
Назарбаева вошла в состав комитета парламента по экономической реформе и региональному развитию. На первом заседании 15 января депутаты мажилиса единогласно избрали спикером главу фракции правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурлана Нигматулина.