Пока выступления против повышения тарифов на Украине имеют разрозненный характер. Это тарифный бунт, который обречен на неудачу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Тарифный геноцид» и кризис Зеленского. Главное на неделе 8-15 января от экспертов © politrada.net.ua

«Это и Коломойский, это и Медведчук, это и Порошенко. Но цели у них разные. Допустим, Коломойскому не нужны досрочные выборы — его бы вполне устроил свой премьер, какие-то кадровые ротации. Для Медведчука наоборот — досрочные парламентские выборы будут как минимум двукратным увеличением фракции «За життя» в Верховной Раде. Равно так и для Порошенко, поскольку, судя по итогам местных выборов, эти силы поднабрали», — считает эксперт.

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С конца прошлой недели жители Украины начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ. Стоимость голубого топлива поднялась с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.