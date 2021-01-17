По его словам, России с Трампом повезло. Последний, несмотря на свою риторику, не сделал ни одного шага против России, не вводил жестких санкций.
«Трамп говорил языком национальных интересов, поэтому с ним России было легко договариваться. Она понимала его логику. А с Джо Байденом будет гораздо труднее, так как он будет вести идеологическую политику. Он будет постоянно говорить о том, что Россия нарушает права человека», — сказал эксперт.
Александр Рар полагает, что в отличие от Трампа, который хотел договрться с Россией по поводу Китая и Ирана, айдену будут интересны вопросы прав человека, гражданское общество, правовое государство.
Он будет продолжать укреплять монополярный мир, заниматься тем, чем занимался его предшественник — Обама, а также Клинтон, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.