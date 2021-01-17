Чтобы понять, какой будет политика Джо Байдена в отношении постсоветского пространства, его нужно сравнить с Дональдом Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар: Европа не интересует Америку даже в качестве плацдарма © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Трамп говорил языком национальных интересов, поэтому с ним России было легко договариваться. Она понимала его логику. А с Джо Байденом будет гораздо труднее, так как он будет вести идеологическую политику. Он будет постоянно говорить о том, что Россия нарушает права человека», — сказал эксперт.

Александр Рар полагает, что в отличие от Трампа, который хотел договрться с Россией по поводу Китая и Ирана, айдену будут интересны вопросы прав человека, гражданское общество, правовое государство.

Он будет продолжать укреплять монополярный мир, заниматься тем, чем занимался его предшественник — Обама, а также Клинтон, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.