Вместо того чтобы внимательно изучать происходящие в России процессы, многие белорусские аналитики стали генерировать теории заговоров о том, как «Газпром» и «Роснефть» захватили контроль над Россией и пытаются удавить Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

Возвращение ястребов. Что Байден готовит для России, Украины и Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque

«С российской стороны же часто дискурс скатывается в логику кормильца и нахлебника, что лишь подогревает задор белорусских националистов и многих белорусских экспертов/чиновников, которые настроены по отношении к России либо враждебно, либо потребительски», — считает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.