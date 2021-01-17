Украинская певица Джамала анонсировала в социальной сети Instagram старт своего похудения, посетовав, что с рождением двоих детей набрала лишнюю «десяточку» килограммов. Пост артистки появился в соцсети 14 января

Киркоров велел уволенной домработнице Люсе держать язык за зубами © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес — 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной «десяточкой»! Пусть мне везет», — написала Джамала.

Каким именно способом артистка намерена бороться с лишними килограммами она не раскрыла, но известно, что еще осенью прошлого года исполнительница обещала не истязать себя диетами и опасными процедурами.

Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.

Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».

Ранее мы писали: Джамала при помощи Добкина получила номинацию на «Грэмми».