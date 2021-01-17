Реалисты из числа американских глобалистов призывают нового президента США Джо Байдена отказаться от идеи американской исключительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист, политолог Петр Акопов

По его словам, реванш демократов над Трампом — это пиррова победа, потому что они серьезно ускорили процессы размежевания. Для того чтобы ликвидировать ситуацию, им придется очень много заниматься внутренними проблемами, поэтому их возможности на внешней арене будут ограничены.

Потому что никаких способов у Америки переходить в наступление на внешнем фронте — на Китай, усиливать давление на Европу, на Россию — нет.

Наоборот, Байдену выгодно показать себя примирителем, атлантистом, который восстанавливает доверие между Европой и США, который давит на Китай и Россию, но мягко, не обостряет отношения.

«Поэтому я думаю, что никакого обострения на важных для нас фронтах — украинском, в Закавказье, Ближнем Востоке, Европе — не будет. Наоборот, будет попытка выступить в роли волка в овечьей шкуре, но волка, который понимает, что его силы обтесались, и ему нужно поддержать веру других в то, что он волк, но без попыток показать, что он молодой и борзый», — считает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.