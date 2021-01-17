Для США недопустима ситуация, когда усиливаются другие государства и восстанавливает свой суверенитет Европа. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис

Прежде всего, по мнению Алкснис, США вновь перенесут акцент в давлении на Россию.

Однако с Китаем, по ее словам, линия Трампа будет немного изменена, в том числе из-за того, что у Байдена есть личные семейные связи с Китаем через сына Хантера. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER

«Но при этом я полагаю, что в конце концов американцы будут вынуждены давить во все стороны: Россия, Иран, Китай, Европа. Потому что сейчас мы видим радость и воодушевление из-за того, что ушел Трамп, но принципиально, я думаю, ничего не изменится», — спрогнозировала обозреватель.

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