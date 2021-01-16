По его словам, давление исходит от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии.
«Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира. И еще идет давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. И это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Белоруссии», — утверждает Фазель.
Противники президента Белоруссии Александра Лукашенко добиваются отмены мирового первенства по хоккею, запланированного на 21 мая — 6 июня в Минске и Риге.
Спонсоры чемпионата, автоконцерн Skoda Auto и производитель косметики для мужчин Nivea Men собираются отказаться от поддержки турнира, если он пройдет в Белоруссии.