Международная федерация хоккея (IIHF) испытывает политическое давление в вопросе проведения чемпионата мира 2021 года по хоккею в Белоруссии и Латвии. Об этом РИА Новости 16 января заявил президент IIHF Рене Фазель

Страсти по хоккею. Минск может лишиться мирового чемпионата из-за политики © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира. И еще идет давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. И это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Белоруссии», — утверждает Фазель.

Противники президента Белоруссии Александра Лукашенко добиваются отмены мирового первенства по хоккею, запланированного на 21 мая — 6 июня в Минске и Риге.

Спонсоры чемпионата, автоконцерн Skoda Auto и производитель косметики для мужчин Nivea Men собираются отказаться от поддержки турнира, если он пройдет в Белоруссии.