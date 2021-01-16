Среди представителей власти Казахстана нет людей, «клевавших» с руки американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Грозин объяснил, почему Дариге Назарбаевой не светит должность спикера © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

«Но с потрохами проданных соросят там во власти нет. Этим, кстати, казахстанская власть отличается от украинской. Украинская власть уже давно находится на содержании у международных спекулянтов, мимикрирующих под филантропов», — объяснил собеседник издания.

«Перековать» кого-то из казахстанской элиты можно, но кадров для этого у американцев нет. То есть проблема американцев в том, что их политика большого белого брата не подкреплена идеологическим идейным и административно готовым аппаратом, утверждает Андрей Грозин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.