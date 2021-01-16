Администрация нового президента США Джо Байдена будет стремиться проводить «оранжевые революции» на постсоветском пространстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эти страны не интересовали президента Дональда Трампа, который хотел договориться с Россией по Китаю и по Ирану.

А избранному президенту США Джо Байдену будут как раз интересны вопросы прав человека, гражданское общество, правовое государство. Он будет продолжать укреплять монополярный мир, заниматься тем, чем занимался его предшественники — Обама и Клинтон.

«Так что тут конфликты еще очень скоро возникнут. Тем более вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали «оранжевые революции» на постсоветском пространстве в нулевые годы. Легко не будет», — полагает Александр Рар.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Инаугурация кандидата от демократов Джо Байдена пройдет 20 января на фоне острого политического кризиса в США.