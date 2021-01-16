Против строительства «Северного потока-2» в Германии выступает Партия зеленых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Судьба «Северного потока – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Фонд призван обеспечить фактически государственную, правительственную защиту «Северному потоку — 2» со стороны земельного правительства Мекленбург — Передняя Померания.

«Премьер-министр этой земли госпожа Мануэла Швезиг (представитель СДПГ) — друг России…Она искренне верит в партнерство с Россией. В ее земле очень много компаний бывшей ГДР, которые хотят восстановления торговли и нормализации отношений с Россией. В Восточной Германии главенствуют абсолютно пророссийские точки зрения», — объяснил Александр Рар.

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Проект «Северного потока-2» подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Они пройдут по дну Балтийского моря через исключительные экономические или территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны выдали разрешения на строительство.