Эта политсила пользуется поддержкой в Западной Германии, у элит Германии, в немецкой прессе. Лидеры зеленых начинают свою войну против «Северного потока — 2», и пытаются остановить создание нового правительственного фонда, который создается в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания на Балтийском море.
Фонд призван обеспечить фактически государственную, правительственную защиту «Северному потоку — 2» со стороны земельного правительства Мекленбург — Передняя Померания.
«Премьер-министр этой земли госпожа Мануэла Швезиг (представитель СДПГ) — друг России…Она искренне верит в партнерство с Россией. В ее земле очень много компаний бывшей ГДР, которые хотят восстановления торговли и нормализации отношений с Россией. В Восточной Германии главенствуют абсолютно пророссийские точки зрения», — объяснил Александр Рар.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Проект «Северного потока-2» подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Они пройдут по дну Балтийского моря через исключительные экономические или территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны выдали разрешения на строительство.