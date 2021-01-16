За последние сутки на Украине зафиксировали 7 729 случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные было опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 января

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения было зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

Кабинет министров ввел жесткий карантин, который будет действовать на Украине до 24 января. Вакцинация от коронавируса в стране еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.