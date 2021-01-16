Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения было зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 1 154 692. Из 20 686 пациентов скончались (144 за последние сутки), 857 183 выздоровели (9792 за последние сутки).
Кабинет министров ввел жесткий карантин, который будет действовать на Украине до 24 января. Вакцинация от коронавируса в стране еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.