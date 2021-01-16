«На одной из боевых позиций Народной милиции на дебальцевском направлении военнослужащий, убывший для обследования прилегающей территории в сложных погодных условиях, не вернулся на место несения службы», — заявил Осадчий.
Он не исключил, что из-за погодных условий и плохой видимости мужчина сбился с пути и не смог найти обратную дорогу.
В настоящее время ведутся поиски.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.