Сотрудник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) пропал у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий, передает РИА Новости 16 января

«На одной из боевых позиций Народной милиции на дебальцевском направлении военнослужащий, убывший для обследования прилегающей территории в сложных погодных условиях, не вернулся на место несения службы», — заявил Осадчий.

Люстрация, украинизация, декоммунизация: как Киев отсекает Донбасс © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

В настоящее время ведутся поиски.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.