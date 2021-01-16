Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, кто, по его мнению больше всего сожалеет о выходе России из Договора об открытом небе. Об этом он 15 января написал в своем Twitter

Ранее МИД Германии заявил, что «с большим сожалением принимают к сведению заявление России о подготовке к выходу из Договора по открытому небу».

«Германия выразила сожаление по поводу выхода России из Договора по открытому небу. Но, полагаю, более всего сожалеют в Вашингтоне, где, возможно, надеялись, что Россия останется в договоре, а США будут и впредь пользоваться им, получая нужную информацию от союзников. Не вышло», — написал Пушков.

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из договора. Поводом для этого стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России.