Ранее МИД Германии заявил, что «с большим сожалением принимают к сведению заявление России о подготовке к выходу из Договора по открытому небу».
«Германия выразила сожаление по поводу выхода России из Договора по открытому небу. Но, полагаю, более всего сожалеют в Вашингтоне, где, возможно, надеялись, что Россия останется в договоре, а США будут и впредь пользоваться им, получая нужную информацию от союзников. Не вышло», — написал Пушков.
Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из договора. Поводом для этого стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России.