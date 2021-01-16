Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) ждут реакции международных организаций, в том числе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на подрыв газопровода в Лутугинском районе республики. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале МИД ЛНР

В ЛНР заявили о подрыве Украиной газопровода на территории республики © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона совершила подрыв газопровода в Луганской Народной Республике. Инцидент произошел в районе населенного пункта Глафировка.

«Ожидаем также реакцию международных организаций, в первую очередь СММ ОБСЕ. Однако практика показывает, что "европейские гаранты" минских соглашений зачастую предпочитают не замечать нарушение гуманитарных и иных прав населения республик Донбасса», — говорится в заявлении.

В ведомстве также напомнили, что дополнительные меры по перемирию в Донбассе включают в себя запрет на диверсионно-разведывательную деятельность. Вопрос произошедшей диверсии будет поднят на следующей неделе на запланированных заседаниях подгрупп по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам, а также в контактной группе.