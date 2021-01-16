Отмечается, что Азар сослался на беспорядки 6 января, которые уже убедили подать в отставку трех членов кабинета Дональда Трампа.
Отставка Азара носит символический характер — министр доработает на должности до 20 января, когда он и так должен будет сложить полномочия из-за инаугурации нового главы государства.
Ранее в отставку подали министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф.
Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.