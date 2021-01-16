Министр здравоохранения США Алекс Азар подал в отставку, но при этом доработает до конца полномочий. Об этом 16 января сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на CNN

Отмечается, что Азар сослался на беспорядки 6 января, которые уже убедили подать в отставку трех членов кабинета Дональда Трампа. Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Ранее в отставку подали министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф. Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.