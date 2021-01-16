На строительство российского трубопровода «Северный поток-2» может сильно повлиять введение локдауна в Германии. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, передает РИА Новости 16 января

«Это (возможный локдаун — Ред.) очень серьезное испытание для всего бизнеса. Думаю, что большинство малого и среднего бизнеса от локдауна нормально восстановиться не сможет. <…> Целые отрасли останутся в руинах. Это сотни тысяч безработных, невыплаченных кредитов, потерянный бизнес», — сказал Гердт.

Немецкий локдаун, по мнению депутата, затронет и Россию.

«Если экономика ФРГ и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его ("Северный поток — 2" — Ред.) достраивать», добавил он.

При этом Гердт считает, что проект все же закончат. Он также отметил, что экономические связи России и Германии не ограничиваются «Северным потоком-2».

«Северный поток - 2»: Прокладка труб возобновится 15 января, несмотря на новые санкции и угрозы со стороны США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

США в декабре 2019 года ввели санкции против «Северного потока — 2», из-за чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить работы на проекте, что привело к его остановке.