В начале января наступившего года певица с украинскими корнями Лолита Милявская на вопрос, не стала ли причиной ее стройности новая влюбленность, ответила просто: «Я вообще-то уже замужем». Но это не последняя свадьба артистки, заявил критик Сергей Соседов, написала 15 января «Комсомольская правда»

«Лолита коллекционирует мужей. Просто у нее новый временный роман на два-три года, может быть, на пять лет. Это не последний муж Лолиты и даже не предпоследний. Их еще будет очень-очень много», — заявил Соседов.

Критик уточнил, что такова уж природа Милявской: ей нужны разные краски, соусы и мужчины, желательно побольше и поострее, иначе жизнь будет скучной. Такого взгляда придерживается Соседов, который, к слову, в свои 52 года ни разу не был женат и живет с мамой.

Бузова высказалась о ненависти к ней Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита расставалась со скандалом и дележкой имущества весной прошлого года. В начале января 2021 года она заявила, что уже снова замужем, но личность нового супруга оставила в секрете.

Символично, что в фильме «Чумовой Новый год», который вышел 31 декабря, Лолита спела песню своей коллеги Ольги Бузовой «Мало половин», где есть строка «Я открываю мир других мужчин». В комедии роль ее возлюбленного сыграл актер Игорь Ознобихин, который знаком зрителям как участковый из «Реальных пацанов».

Ранее Между Соседовым и Лолитой произошла перепалка.